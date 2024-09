Remco Evenepoel heeft duidelijke boodschap over de strijd in het tijdrijden met Filippo Ganna

Op het WK tijdrijden in 2021 in ons land pakte Filippo Ganna goud. Wout van Aert werd toen tweede, Remco Evenepoel was derde.

In 2021 werd het WK in ons land afgewerkt. De tijdrit werd verreden tussen Knokke-Heist en Brugge. De verhoopte Belgische eindzege kwam er niet.

Filippo Ganna werd wereldkampioen, Wout van Aert volgde op 6 seconden van hem. Remco Evenepoel pakte brons, op meer dan 40 seconden.

Remco Evenepoel ziet zijn tweede opeenvolgende tijdritgoud op het WK echter niet als een nieuwe revanche voor de nederlaag van 2021, zo vertelt onze landgenoot.

“Neuh. We schieten uitstekend met elkaar op, slaan vaak een praatje tijdens de koers. Van een conflictueuze sfeer of revanchegevoel tussen ons is geen sprake”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. De toppers gunnen het elkaar wel. “Mocht híj me hebben verslagen met hetzelfde tijdsverschil, zou ik even blij voor hem zijn geweest.”

Ganna vertelde Evenepoel achteraf dat hij veel tijd verloor in de afdalingen. “Zelf ging ik daar 'all out', met enig risico, zonder veel te remmen. Geen idee hoe rap ik precies daalde, maar het was razendsnel.”

Dat heeft wellicht het verschil gemaakt, maar het was voor Evenepoel tijd dat hij de finish haalde. “Al had deze tijdrit geen vijf kilometer langer moeten duren. Want dan had ik het mogelijk niet gehaald.”