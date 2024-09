José De Cauwer viert zijn 75ste verjaardag en verklapt wanneer hij stopt als wielercommentator

José De Cauwer viert vandaag zijn 75ste verjaardag. Hoelang gaat hij nog door als wielercommentator?

Op zijn 75ste verjaardag werkt José De Cauwer nog altijd als wielercommentator bij de VRT. Dat doet hij deels door de schulden van 400.000 euro die hij 30 jaar lang heeft afbetaald. Sinds 2019 is De Cauwer van zijn schulden verlost.

"Dat is ook de reden waarom ik blijf doorgaan: ik heb nog iets goed te maken", zegt De Cauwer bij HUMO. Hij wil dan ook nog iets kunnen achterlaten aan zijn kinderen. En hij geeft ook nog altijd graag commentaar.

"En omdat ik, in alle bescheidenheid, vind dat ik nog altijd een hoog niveau haal. Als er vernieuwing nodig is, zal de VRT dat beslissen." In zijn boek 'de 10 geboden van José De Cauwer' schreef De Cauwer nochtans dat hij eind 2024 zou stoppen.

De Cauwer stopt over twee à drie jaar

Dat klopt niet helemaal. Zijn contract loopt eind 2024 af en De Cauwer had onlangs een gesprek met de hoofdredactie van Sporza. En zijn willen nog altijd met De Cauwer door, al ligt niet vast voor hoelang.

"We gaan sowieso afbouwen: mijn verhaal als commentator stopt over twee à drie jaar", stelt De Cauwer. "We moeten wel nog overleggen: welke koersen laat ik vallen, wie komt er in mijn plaats? Want wie commentator wil zijn, moet bereid zijn om zijn sociaal leven op te geven. Niet iedereen wil zich zulke opofferingen getroosten."