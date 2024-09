Vertrekt Jarno Widar bij Lotto Dstny? Toptalent reageert kort en krachtig op interesse van topteams

Vertrekt Jarno Widar (18) straks bij Lotto Dstny? Het Belgische toptalent twijfelt alleszins of de gemaakte plannen nog de juiste zijn.

Met eindzeges in de Ronde van de Isard, de Ronde van Valle d’Aosta en de Giro NextGen pakte Jarno Widar meteen uit in zijn eerste jaar als belofte. Hij kreeg dan ook wat aanbiedingen van topploegen uit de WorldTour.

Onder meer Lidl-Trek en Red Bull-BORA-hansgrohe zijn geïnteresseerd. Widar bezocht enkele weken geleden zelfs het trainingscentrum van Red Bull in Oostenrijk. Hij wil volgens HLN dan ook vertrekken bij Lotto Dstny.

Widar heeft nog een contract tot eind 2027 bij Lotto Dstny. De bedoeling is om in 2025 nog bij de beloften te rijden en in 2026 dan de overstap te maken naar de profs. Al twijfelt Widar nu wel zelf aan dat plan.

Widar in 2025 toch bij de profs?

"Zelf zou ik een overstap naar de profs wel zien zitten. Omdat ik het gevoel heb dat ik daar veel meer kan leren dan bij de U23", zegt Widar bij HLN. Al wil hij het winnen niet verleren, wat bij de profs veel moeilijker zou zijn.

Dat er aan zijn mouw wordt getrokken door enkele topteams, daar is Widar zelf niet mee bezig. "Ik heb er zelf niet zoveel last van. Dat is eerder iets voor mijn manager", zegt hij nog. Afwachten dus in welk shirt Widar in 2025 zal rijden.