De Cauwer spreekt klare taal over Evenepoel: "Niemand heeft dat recht"

Remco Evenepoel is op zijn minst gezegd een 'specialleke'. Al vroeg in zijn carrière zat hij met torenhoge ambities, maar die maakt hij één voor één waar.

Remco Evenepoel wil alles wat er in het wielrennen te winnen valt ook effectief op zijn palmares bijschrijven. Dat verkondigde hij al van toen hij nog bij de jeugd reed.

“Niemand heeft het recht om hoogmoedig te zijn. Tenslotte hebben we onze talenten allemaal gewoon gekregen. Als je een sterke renner bent, komt dat door je goeie genen, hè”, zegt José De Cauwer aan HUMO.

Hij verwijst naar Eddy Merckx. Als die een hoogmoedige renner was geweest, dan zou hij nooit zo hard getraind hebben en heel bezeten met zijn materiaal bezig geweest zijn. “Als je wielrenner wilt worden, moet je een ongelofelijke drive hebben en héél hard werken.”

Ook Remco Evenepoel werd lange tijd bestempeld als een arrogant persoon. De Cauwer was de eerste die hem ooit voor de VRT heeft geïnterviewd. “Als junior wilde hij al wereldkampioen worden en de drie grote rondes winnen. Een knechtenrol, daar had hij geen zin in. Is dat hoogmoed? Nee, dat is moed.”

Hoogmoed is naast je schoenen lopen en op andere mensen neerkijken. “Het wielrennen is de eenvoudigste maatschappij die er is. In de koers kun je je niet beter voordoen dan je werkelijk bent.”