Remco Evenepoel zet totaal onverwacht verhaal op: "Voor mijn kinderen"

Remco Evenepoel won vorig weekend het WK tijdrijden. Het was de tweede opeenvolgende keer dat hij deze regenboogtrui pakte.

Remco Evenepoel pakte vorige week net als vorig jaar het WK tijdrijden. Hij had een handvol seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna.

De wereldtitel op zich was een groot succes te noemen, want er liep voor en tijdens de tijdrit aardig wat verkeerd voor onze landgenoot. Zo viel op het startpodium een goede minuut voor de start zijn ketting eraf, waarna mecaniciens vlug het probleem nog wisten op te lossen.

Ook tijdens de tijdrit liep het niet zoals het moest. De powermeter van onze landgenoot gaf geen waardes aan, waardoor Evenepoel puur op het gevoel moest rijden.

“Puur performancegewijs waren mijn tijdritten op de Spelen en de eerste in de Tour beter dan deze tijdrit”, vertelt Evenepoel aan Het Laatste Nieuws.

“Ik denk dat ik, als ik mijn 'nummers' en pacing strategie perfect had kunnen volgen, sneller had gekund, maar door alle miserie die ik onderweg heb gehad, mag ik trots zijn op deze tijdrit... Het is alleszins een goed verhaal om later aan mijn toekomstige kinderen te vertellen.”