Serge Pauwels doet boekje open over WK-kansen van Mathieu van der Poel

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar worden naar voren geschoven als topkandidaten voor het WK op de weg. Maar ook Mathieu van der Poel zou wel eens kunnen winnen.

Het parcours in Zürich wordt afgeschilderd als te zwaar voor Mathieu van der Poel, maar daar is assistent-bondscoach Serge Pauwels het niet helemaal mee eens.

Het parcours heeft veel verraderlijke plekjes waar de Nederlander kan toeslaan, al geldt dat ook voor Remco Evenepoel. En dat zullen ze ook willen doen. Enkel Tadej Pogacar lijkt de man te zijn die het kan afmaken in een klein groepje.

“Er is niet één punt op het parcours waar je nu van kan zeggen dat de koers daar beslist zal worden”, zegt Pauwels aan Het Nieuwsblad. “Je zou kunnen zeggen dat de Zürichbergstrasse hét punt is, maar het is dan nog meer dan twintig kilometer naar de aankomst.”

Ook op de tussenstukken kan een renner als Van der Poel of Evenepoel toeslaan. “Het is een parcours waar organiseren moeilijk zal worden. De laatste kilometers langs het meer kan het wel, maar dan komen er in de volgende ronde al heel snel die twee beklimmingen aan.”

Pogacar is de te kloppen favoriet voor Pauwels, maar hij ziet ook kansen voor Van der Poel. “Omdat hij heel goed in vorm is, maar ook omdat de Zürichbergstrasse iets is wat hij aankan en hij die langere klim kan overleven. En dan zijn er verder op het parcours stukken die hem echt heel goed liggen.”