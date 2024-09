Valpartij van Evenepoels ploegmaat Paul Magnier veel erger dan gedacht: "In meerdere ziekenhuizen geleden"

Paul Magnier won drie etappes in de Tour of Britain. In de slotetappe ging de Fransman echter stevig tegen de vlakte.

Hij was het fenomeen dit jaar in de Tour of Britain, maar de drievoudige ritwinnaar moest in de allerlaatste etappe opgeven na een valpartij waarbij ook Tom Pidcock betrokken was. Er werd achteraf gesproken van een hersenschudding, maar de Fransman laat in een gesprek met L’Equipe weten dat het allemaal veel erger was dan iedereen denkt.

“De helm heeft mij gered, dat is zeker. Ik had geen blijvend probleem met mijn hersenen, de scans lieten niets zien. Ik werd gewaarschuwd dat er risico's waren op duizeligheid of andere zaken, maar voorlopig gaat het goed met mij”, klinkt het.

Er zijn al voorbeelden van renners met hersenschudding die een half jaar tot een jaar missen door wat op zich niet zo erg lijkt. Hij werd in meerdere ziekenhuizen verzorgd voor zijn verwondingen.

Hoe het precies gebeurde, dat weet hij niet meer. “Ik kan me de val of zo niet herinneren. Ik heb vage herinneringen van vóór de race, maar de dag zelf en de volgende dag is het een zwart scherm. En het zal nooit meer terugkomen.”

“Ik zou graag willen weten wat er is gebeurd, maar ik weet niet wie er op dat moment bij mij was. Misschien komt er volgend seizoen wel een renner uit het peloton die mij alles komt uitleggen”, hoopt hij.

In Engeland werd hij vier dagen in het ziekenhuis opgenomen. Hij werd geopereerd aan de knie. Hij kreeg maar liefst 36 hechtingen, zo verklaart hij nog.

“Ongeveer tien in de enkel, ongeveer vijftien in de heup en ongeveer tien in de knie. Mijn linkerkant was ernstig gebroken. Ook in België heb ik nog vier dagen in het ziekenhuis gelegen”, besluit hij.