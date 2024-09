Wellens is ploegmaat van Pogacar, maar rijdt op WK voor Evenepoel: "Dan gaat hij niet aanvallen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het WK wordt in landenteams gereden. Een vreemd gevoel soms voor renners, die achter hun eigen ploegmaten aanmoeten.

Remco Evenepoel begint zondag met veel ambities aan de WK-wegrit in het Zwitserse Zürich. De hulp daarbij moet onder andere van Tim Wellens komen, maar hij is ploegmaat van Tadej Pogacar die ook zijn zinnen op dit WK gezet heeft.

Een beetje vreemd dat Evenepoel geen ‘eigen volk’ mee heeft. “Teken dat de ploegmaats van Remco niet goed in vorm zijn?”, lacht Wellens bij Het Belang van Limburg. “Ik weet het niet. Het is wel vreemd. Je zou denken dat Remco meer invloed zou hebben op de selectie.”

Er liggen voor zondag heel wat scenario’s op tafel. Maar zou het kunnen dat er eentje bij is dat Wellens Evenepoel helpt, maar daardoor Pogacar dwarsboomt. “Ik weet niet wat ik zou kunnen doen om Tadej te storen. Stel dat mijn taak is om Remco af te zetten wanneer de klim een allerlaatste keer opduikt, dan heeft Tadej daar geen last van”, gaat Wellens verder.

“Stel dat mijn taak erin bestaat om de koers hard te maken zodat Remco kan wegrijden, dan is dat zoveel te beter voor Tadej. Ik denk niet dat ik iets kan doen tégen Tadej. En moest ik iets moéten dichtrijden achter hem, dan kunnen we ervan uitgaan dat Tadej gaat winnen. Aangezien ik dat gat nooit kan dichtrijden.”

Maar wat als Wellens zelf weg zou zijn? Zouden Evenepoel en Pogacar hun benen dan stilhouden? “Euh… Remco? Dat weet ik niet. Daarvoor ken ik hem niet goed genoeg. Maar als ik alleen weg ben, en Tadej zit achter mij, dan denk ik niet dat hij gaat aanvallen.”