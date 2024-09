Prachtig voorbeeld voor toptalenten Jarno Widar en William Junior Lecerf: België pakt met jump brons in C2-wegrit!

Ook een bronzen medaille kan deugd doen. Jarno Widar en William Junior Lecerf hebben alvast het goede voorbeeld gekregen van paralympiër Ewoud Vromant. Het mooie is dat op het WK wielrennen 2024 de nummers van de paralympiërs en de andere wegrenners door elkaar lopen.

Zo stonden deze ochtend al de wegritten van categorie C1 en C2 op het programma. Dat zijn categorieën in het G-wielrennen. Ewoud Vromant kwam in actie in de C2-wegrit en kwam aan de start in opperbeste stemming. Vromant veroverde immers al goud in de tijrit: een mooie sportieve revanche na de teleurstelling op de Olympische Spelen.

Het was de vraag of er in de wegrit nog wat bij kon komen. De Fransman Leauté en de Brit Robertson waren sowieso een klasse te sterk voor de rest. Leauté slaagde er dan ook nog in om zijn voornaamste belager 45 seconden aan te smeren en zo solo richting de wereldtitel te rijden. Bijna acht minuten na de finish van de winnaar barstte de strijd om brons los.

Ewoud Vromant doet het met een jump

Ewoud Vromant zat ook nog in de positie om mee te doen voor de laatste medaille. Hij moest de sprint aangaan tegen de Nederlander Buur en de Griek Papangelis. Er was een stevige jump van Vromant op de meet voor nodig, maar hij slaagde er wel degelijk in om met eremetaal aan de haal te gaan. Ook deze bronzen medaille zal aanvoelen als een overwinning.

Opvolger voor Eddy Merckx gezocht

Jarno Widar en William Junior Lecerf weten zo ook meteen dat diep gaan tot op de streep kan lonen. Zij gaan dan weer op zoek naar een medaille in het wereldkampioenschap bij de beloften. Het is al zestig jaar geleden dat België een wereldkampioen had bij de amateurs, zoals dat toen heette, met ene Eddy Merckx. Met Widar en Lecerf hebben we wel kanshebbers om in zijn voetsporen te treden.

De vechtlust van paralympiër Vromant kan voor deze jonge wegwielrenners een mooi voorbeeld zijn om zich aan te spiegelen. Hun koers gaat om 12u45 van start.