Eli Iserbyt geeft de echte reden waarom Sven Vanthourenhout vertrekt

Sven Vanthourenhout stopt als bondscoach bij Belgian Cycling. Hij nam ook het veldrijden onder zijn vleugels.

Eli Iserbyt pakte onder bondscoach Sven Vanthourenhout een wereldtitel bij de beloften en een Europese titel bij de profs. Hij begrijpt waarom de bondscoach vertrekt.

In het verleden werkte Iserbyt al onder ploegleider Vanthourenhout, bij het toenmalige Telenet-Fidea. “Je voelde toen al snel dat hij op een korte tijd uit die rol gegroeid was en andere uitdagingen nodig had”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

“Ik denk dat hij nu in een gelijkaardige situatie zat. Sven was een zeer goede bondscoach, maar het is ook maar wat het is natuurlijk. Zeker in het veld heb je slechts een gering aantal wedstrijden en kan je door bepaalde beperkingen niet altijd volledig je ding doen.”

Op die manier is Vanthourenhout de rol van bondscoach volgens Iserbyt ontgroeid en wil hij nog professioneler werken. Iets wat voor de Belgische wielerbond wellicht niet mogelijk is.

“Uiteindelijk heeft hij als bondscoach ook alles bereikt wat er te bereiken valt en dan zijn de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap heel mooi om mee af te ronden. Ik denk dat hij op het perfecte moment stopt, want stoppen op een hoogtepunt is altijd mooier.”