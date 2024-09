Lotte Kopecky overleeft op waanzinnige wijze WK-uitputtingsslag en knalt naar tweede wereldtitel op rij!

Het was de uitputtingsslag die verwacht mocht worden. Lotte Kopecky heeft het allemaal overleefd, weliswaar niet zonder slag of stoot. De beloning is immens: een tweede wereldtitel.

De Zwitserse Bauer zette meteen een vlucht op poten, ongetwijfeld met Furrer in haar gedachten. Martin en Berton gingen met haar mee. Het drietal kreeg een minuutje. Achter hen werd er af en toe al wel eens een schifting doorgevoerd in het peloton. Zo was het uiteraard onbegonnen werk voor de aanvalsters om voorop te blijven. De vrouwen van de tweede rij roerden zich daarna al. Ook Justine Ghekiere maakte deel uit van dit groepje, maar ook deze vlucht bleef niet duren. Ghekiere was op dat moment de enige landgenote waar Kopecky nog op kon rekenen. Nederland was wel nog sterk vertegenwoordigd en zag hoe Marianne Vos de boel in twee trok. Kopecky en Ghekiere lieten zich niet verrassen. Sterke Justine Ghekiere speelt belangrijke rol De voorspelde uitputtingsslag werd een feit. Hoe verder in de wedstrijd, hoe meer schiftingen. Dit ging even ook ten koste van Niewiadoma en Ghekiere, maar die laatste kon nog terugkeren en zou nog een belangrijke rol spelen. Ze volgde immers de aanval van de Nederlandse Markus. Bij een tegenaanval van Vos schoof ook de Australische Roseman-Gannon mee, op weg naar de kop van de koers. Kopecky zat op dat moment in een achtervolgend elitegroepje, maar moest passen bij een aanval van Longo Borghini. Vollering kon als enige die versnelling beantwoorden en in geen tijd knalden ze samen met de Italiaanse naar voren toe. Toen het op ongeveer 15 kilometer van het einde vooraan stilviel, konden eerst Dygert, Lippert en Kopecky weer aansluiten op de natte wegen. Kopecky groeit met finish in zicht Vollering moest natuurlijk nog aanvallen: haar versnelling was er te veel aan voor Ghekiere. Kopecky leek goed hersteld en volgde wel, samen met Dygert, Longo Borghini en Roseman-Gannon. Kopecky zette de rest zelfs stevig onder druk in de afdaling. Op het laatste knikje ging Roseman-Gannon door het beukwerk van overboord. Longo Borghini kwam op 5 kilometer van de meet nog met een snedige demarrage. Vollering dichtte het gaatje, met Lippert en Kopecky in haar zog. Nog wat gepoker vooraan liet Dygert en Roseman-Gannon toe alsnog terug te keren. Een sprint met zes dus. Kopecky ving Longo Borghini perfect op en was veruit de snelste. Ze klopte ook Dygert, Vollering pakte zelfs niets. Kopecky voor de tweede keer wereldkampioene!