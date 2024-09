Lotte Kopecky pakt uit met grapje over extra uitdaging, maar stuurt ook strijdvaardig signaal richting concurrentie

Het zegt veel over Lotte Kopecky dat ze vlak voor het WK nog uitpakt met een grapje. De Belgische kopvrouw maakt zowel een ontspannen als een strijdvaardige indruk.

De regenachtige omstandigheden zijn Kopecky niet ontgaan op de ochtend van het WK voor vrouwen. "Ik heb de gordijnen zo lang mogelijk dichtgelaten", grapt ze bij VTM Nieuws. "Het is lastig in te schatten wat de juiste kledingkeuze is. Bergop krijg je snel te warm, maar in de afdaling koelt het snel af. Het wordt zaak om de juiste keuze te maken."

Tijdens de koers spelen natuurlijk nog andere factoren in rol. In de eerste plaats het parcours. "Je hoeft niet per se een lichtgewicht zijn om de koers te winnen", nuanceert Kopecky. "Op de Zürichbergstrasse ga ik denk ik eerst wat een afwachtende houding aannemen. Maar als ik voel dat het toch het moment is om iets te ondernemen, dan moet ik daar zeker geen schrik voor hebben."

Kopecky heeft geen last van stress

Vooraf had Kopecky weinig last van stress. "Dat kan richting de start opbouwen", blijft ze bij Sporza voorzichtig. "Het is niet het eerste WK dat ik rijd, dus het is ook wel iets waar je aan went. Conditioneel moet ik het zeker aankunnen. Heel veel hangt af van de concurrentie. We mogen ons niet blind staren op Nederland, want er zijn nog meer namen die hier goed uit de voeten kunnen."

Er is ook met veel aandacht gekeken naar de koersen bij de jeugd, die mooie wedstrijden opleverden. De vraag is nu wat het wordt bij de dames elite. "Het wordt sowieso een uitputtingsslag. Ik zou kunnen wachten op de sprint, maar dat wil niet zeggen dat ik die sprint zou winnen." Het is dus belangrijk om goed na te denken over de juiste tactische zet.

Kopecky wil regenboogtrui niet kwijt

Kopecky rekent ook op de hulp van haar teamgenoten. "Op de Spelen en op het WK vorig jaar waren rensters van onschatbare waarde. Ik heb er vertrouwen in dat ik 2 of 3 rensters bij me zal hebben in de finale." Dat kan haar misschien aan een nieuwe regenboogtrui helpen. "Ik zou hem niet zomaar willen afgeven", klinkt het strijdvaardig.