Mathieu van der Poel reageert op het overlijden van de 18-jarige Muriel Furrer na valpartij op het WK

Ook Mathieu van der Poel heeft uiteraard het trieste nieuws over het overlijden van Muriel Furrer zien passeren. Als één van de grote namen uit het peloton spreekt hij er zich over uit.

De wielerwereld is weer enorm opgeschrikt door het verschrikkelijke nieuws over die 18-jarige Zwitserse wielrenster. Ze is overleden na een valpartij tijdens de wegwedstrijd voor dames junioren. Veel is nog niet geweten over de precieze omstandigheden van haar dood. Het enige dat vaststaat is dat het wielrennen weer in diepe rouw is.

"Dat komt toch wel binnen", reageert Mathieu van der Poel bij Sporza op het plotse overlijden van de nog zo jonge wielrenster. "Ik denk niet alleen bij mij maar bij iedereen. Het is jammer genoeg al iets te vaak gebeurd in onze sport", verwijst Van der Poel naar andere overlijdens door valpartijen in de wielersport. Het is ondertussen al een lange lijst.

Van der Poel weet dat oplossing niet voor de hand ligt

De hamvraag is: hoe kan dit opgelost worden en kan er voor gezorgd worden dat dit niet meer gebeurd? "Dat is natuurlijk heel moeilijk", kan Van der Poel ook alleen maar antwoorden. Wat al zeker niet de oplossing is, is om bepaalde personen of organisaties met de vinger te wijzen. "Het is ook heel makkelijk om naar de UCI te wijzen.".

Volgens Van der Poel is er voldoende goede wil aanwezig in de wielerwereld en is de ernst van de situatie over het algemeen wel doorgedrongen. "Ik denk dat iedereen er mee bezig is. Het is niemand zijn bedoeling om de sport onveilig te maken, het is gewoon heel moeilijk om de sport volledig veilig te krijgen", stelt de Nederlander vast.

Nieuwe klap voor Zwitserland na overlijden Gino Mäder

In Zwitserland zal het nieuws dubbel hard aankomen omdat opnieuw een atleet of atlete is overleden in eigen land. De vorige keer dat dit gebeurde is nog niet lang geleden. In juni 2023 stierf Gino Mäder na een crash in de Ronde van Zwitserland.