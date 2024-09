Vader Adrie van der Poel geeft forfait voor WK van Mathieu in Zürich

Mathieu van der Poel is één van de outsiders voor de regenboogtrui. Vader Adrie is duidelijk over de deelname van zijn zoon.

Mathieu van der Poel wordt genoemd als een kandidaat om zichzelf op te volgen als wereldkampioen, maar de grote topfavoriet is hij zeker niet.

Vader Adrie ziet dat Nederland voor een keertje in de rol van underdog kan kruipen en dat geldt ook voor zijn zoon Mathieu. De overwinning zit er zeker in, maar vader Van der Poel blijft realistisch.

“Als iedereen zijn gebruikelijke niveau haalt, dan gaat het misschien moeilijk zijn. Alleen is er altijd een kansje. Ik ben er ook van overtuigd dat Mathieu aanvoelde dat als hij hier niet ver had kunnen komen, dat hij niet was gegaan. Maar hij is er wel”, klinkt het bij WielerFlits.

Adrie zal zondag niet van de partij zijn in Zürich. Hij heeft een toertocht in Siena en rijdt zondag richting de Mont Ventoux voor een ander evenement waar hij verwacht wordt.

“Zürich ligt niet op de route. Maar we zijn met een paar man in de auto, dus dan kunnen we via de iPhone de koers volgen. Mocht er iets lukken, dan genieten wij gewoon een paar dagen later, hè.”

Het parcours verkennen, dat is volgens Adrie niet tot in de puntjes nodig. “Of Mathieu al is wezen kijken? Een of twee rondjes dit weekend zijn genoeg. Hij is niet zo’n parcoursverkenner.”