Van der Poel reageert op uitlatingen renners waar hij het slechts deels mee eens is: "Daar het best mee vergelijken"

Mathieu van der Poel hoeft het niet met alle renners eens te zijn. Hij kijkt toch op een licht andere manier naar het WK-parcours, al begrijpt hij wel wat diegenen bedoelen die zeggen dat het parcours minder zwaar is dan gedacht.

Van der Poel begint zijn gesprek bij Sporza door aan te halen dat het een zwaar WK zal zijn. Verschillende renners hebben net laten uitschijnen dat het minder zwaar is dan gedacht. "Ik snap wel wat ze bedoelen. Het eerste deel van het rondje zal wel cruciaal zijn. Het tweede deel is beter te doen. Het eerste deel is toch wel lastig en zeker de opeenstapeling van de beklimmingen."

De eerste helling, de Zürichbergstraße, is niet min. "Het is moeilijk met iets te vergelijken. Het zijn percentages zoals op La Redoute of de Muur van Hoei. Het is natuurlijk wel een stuk korter, maar daar is het het best mee te vergelijken." Het lijkt op een bepaald moment een eindeloze oplopende straat. "Dat is een onderschat stuk, dat heb je gezien bij de beloften. Het kan ook nog wel een scherprechter zijn."

Van der Poel geeft inkijk in zijn gedachten

Daar is het dus opletten voor de cruciale schifting. "Dat geldt eigenlijk voor heel het parcours. Het kan op vele momenten gebeuren, maar het eerste steile stuk zal de scherprechter zijn. Neen, ik heb daar tijdens de verkenning niet gedacht dat ze mij er niet zouden afrijden", lacht Van der Poel. "Ik dacht vooral dat de benen pijn gaan doen."

Het steile klimwerk is misschien minder zijn ding, andere zaken kunnen meer in het voordeel van Van der Poel spelen. "Het is best veel draaien en keren. Het is best smal op sommige momenten. Het zal sowieso zaak zijn om zoveel mogelijk energie te sparen doorheen de dag. Ik ga er vanuit dat er nog wel landen de koers hard zullen maken."

Van der Poel is op zijn hoede

Hij waarschuwde dus voor onderschatte stukken en vooral voor het zware eerste deel. Zo legt Van der Poel in zijn uitleg toch een andere nadruk dan sommige van zijn collega's.