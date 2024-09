Fans van Wout van Aert die beschikken over een aardig spaarcentje krijgen mooie kans: "Hij is in perfecte staat"

Voor fanatieke supporters van Wout van Aert met een spaarcentje is het een mooie kans. Van Aert laat één van zijn fietsen veilen.

Het gaat om de Cervélo R5. De fiets is gebouwd in 2021 en een jaar later veroverde Wout van Aert er onder meer de groene trui in de Tour de France mee. Toen luisterde zijn ploeg nog naar de naam Jumbo-Visma. Voor Van Aert zijn aan die periode ongetwijfeld veel mooie herinneringen verbonden, maar de fiets wordt nu toch geveild voor het goede doel.

Visma-Lease a Bike deed in het verleden voor veilingen van fietsen al een beroep Catawiki en via dezelfde website wordt nu ook de Cervélo R5 van Van Aert aangeboden. Op foto's is te zien dat het een zwarte fiets is, met weer de gebruikelijke gele accenten waar doorheen het jaar sprake van was, in plaats van de groene accenten aan het einde van de Tour.

Handtekening van Wout van Aert

De veiler maakte uiteraard flink reclame voor de fiets. "Hij is in perfecte staat. Als extraatje heeft Van Aert er eigenhandig in 2023 zijn handtekening op gezet! De opbrengst van de verkoop wordt geïnvesteerd in een non-profit organisatie. Met name aan Bremmen, een organisatie die kampen organiseert voor kinderen en adolescenten met het oog op veerkracht, positiviteit, zelfredzaamheid en een gezonde levensstijl."

Door hier te klikken, kan u de biedingen bekijken en eventueel overwegen om zelf een bod te plaatsen. Voorlopig bedraagt het grootste bod 9 500 euro. Daar is de minimumprijs echter niet mee bereikt. Een expert heeft immers een schatting gedaan. Volgens deze persoon zou de fiets over de toonbank moeten gaan voor een bedrag tussen 20 000 en 25 000 euro.

Bieden op fiets Van Aert mogelijk tot maandagavond

Er kan nog geboden worden tot maandagavond 20u05. De hoogste bieder zal niet lang moeten wachten om de fiets in zijn of haar bezit te hebben, want de levertijd zou tussen de twee en negen dagen bedragen.