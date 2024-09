Mathieu van der Poel heeft al stevige les getrokken met het oog op zijn WK-kansen: "Dat heeft de rest ook gezien"

Mathieu van der Poel heeft nog voor de start van zijn eigen WK lessen getrokken. Zijn analytisch vermogen laat dat toe, al denkt hij dat dit bij de tegenstand ook wel aanwezig zal zijn.

Van der Poel kan alleszins vrank en vrij zijn kans gaan op weg naar Zürich. Vooraf werden vooral de klimmerstypes daar hoog ingeschat. "Met de spanning gaat het goed, want die is er niet. Ik ben gewoon ontspannen zoals altijd", lacht Van der Poel bij VTM Nieuws. "Ik denk sowieso dat de landen die in de breedte sterk zijn en geen favoriet bij hebben de koers zullen openen."

Van der Poel heeft dit al gezien in vorige edities van het WK. "Dat was vorig jaar in Glasgow zo en dat was op het WK in Leuven ook zo. Ik verwacht dat dit vandaag opnieuw zal gebeuren." Over zijn eigen opportuniteiten is VDP nog altijd realistisch. "Ik acht de kans klein dat ik nog een jaar de regenboogtrui kan dragen, maar er is wel een kans. De kans op de wereldtitel is niet nul in elk geval."

Van der Poel weet dat terugkomen mogelijk is

Desondanks heeft de Nederlandse kopman de voorbije week ook al wel dingen gezien waar hij moed uit kan putten, bijvoorbeeld in de vrouwenwedstrijd. "Het is altijd moeilijk te vergelijken. De weersomstandigheden waren verschillen. Het is gebleken dat je nog kan terugkomen als je lost op de lastigste stukken", onderstreept Van der Poel.

Lotte Kopecky heeft zelfs getoond dat je dan ook nog kunt winnen nadat je terugkeert. Mathieu van der Poel moet zich daar aan optrekken, want dit is exact de manier waarop ook hij succes zou kunnen boeken. Bergop niet te veel toegeven en daarna op karakter terugkomen: zo wil ook hij met Pogacar & co voor de wereldtitel strijden.

Van der Poel beseft dat concurrentie op de hoogte is

Dit scenario heeft eerder in deze WK-week dus reeds vorm gekregen. "Dat heeft de rest natuurlijk ook gezien", klinkt het.