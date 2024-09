Mathieu van der Poel pakt brons op het WK en velt zijn oordeel over wereldkampioen Tadej Pogacar

Mathieu van der Poel heeft in Zürich naast de regenboogtrui gegrepen. De Nederlander was voor een medaille gekomen en pakte brons in Zwitserland.

Zoals iedereen was Mathieu van der Poel verbaasd door de aanval van Tadej Pogacar op 100 kilometer van de meet op het WK. Vooral omdat de Sloveen die ook afrondde en de Nederlander opvolgt als wereldkampioen.

"Ik dacht dat het te ver was en toen de Belgen met de volledige ploeg ook nog eens begonnen te rijden, dacht ik eigenlijk dat hij zijn kansen op de wereldtitel aan het vergooien was. Achteraf blijkt dat natuurlijk niet het geval te zijn", reageerde Van der Poel bij Sporza.

Van der Poel kwam samen met onder meer Evenepoel in de finale nog wat dichter, maar de Sloveen en de regenboogtrui waren weg. "Dit is een van de strafste nummers die ik ooit al gezien heb", stelde Van der Poel.

Van der Poel tevreden met brons op WK

Zelfs pakte Van der Poel nog brons in de finale, het zilver was voor Ben O'Connor. De Australiër glipte in de finale nog weg uit de groep van Van der Poel. De Nederlander klopte onder Skujins en Evenepoel in de sprint.

En daar was de uittredende wereldkampioen best tevreden mee. "Ik heb op dit parcours een goede prestatie geleverd, vind ik. Op het einde was ik dan ook gebrand om hier nog met een medaille weg te gaan."