Remco Evenepoel zegt hoe Kopecky hem inspireerde en heeft ook wat te zeggen over historische 'double-double'

Remco Evenepoel is vertrokken voor misschien wel opnieuw een historische prestatie. Na zijn 'dubbel' op de Olympische Spelen kan hij er mogelijk een 'double-double' van maken. Lotte Kopecky heeft in Zürich al het goede voorbeeld gegeven.

Remco Evenepoel gaf voor de start van de WK-wegrit bij de mannen een ontspannen indruk. "Hoe het gaat met de spanning? Goed. Het is niet anders dan anders", laat hij bij VTM Nieuws verstaan dat hij niet van plan is zich uit zijn lood te laten slaan. "Er valt een trui te rapen aan de finish, maar we hebben al zon. Dat is al veel waard."

De vrouwen moesten immers in de regen koersen. "Lotte Kopecky heeft mij absoluut geïnspireerd. Het is een wedstrijd waarin je nooit moet of mag opgeven. Zelfs als je bergop niet de sterkste bent, kan je de koers nog winnen. Dat betekent veel voor bepaalde renners in ons peloton. Het was alweer een heel mooie overwinning van Lotte. Hopelijk kunnen we het nadoen."

Evenepoel ziet vertrouwen in Belgisch kamp

Aan de ploeg zal het in principe ook niet liggen. "We hebben nog een goede meeting gehad en verteld hoe het zou moeten verlopen. Iedereen wist dat wel al op voorhand. Het is nog altijd goed om dat nog eens extra aan te geven. Iedereen heeft er vertrouwen in. We hebben een supersterke groep, de sfeer zat supergoed. We gaan gewoon ons best doen."

Evenepoel kan een historische 'double-double' behalen, door na de tijdrit en wegrit te winnen op de Spelen dit nog eens na te doen op het WK. "Het zou crazy zijn. Als het er bijkomt, is het een supergrote bonus. Komt het er niet bij, dan is mijn seizoen nog altijd supergoed. We zullen wel zien. Ik moet slim zijn en de koers goed aanpakken, op mijn manier."

Evenepoel dicht en tegelijkertijd ver van 'double-double'

Bij Cycling Pro Net had Evenepoel het er ook nog eens over. "Ik zit er dicht bij, maar je moet elke keer weer vanaf nul beginnen. Je moet elke keer weer vooruit kijken. Het gaat niet gemakkelijk worden. Het is een speciaal en uitdagend parcours. Verschillende type renners kunnen het goed doen. Je hebt in de vrouwenwedstrijd en de U23-race gezien dat je jezelf kunt opblazen. Geduld tonen is de boodschap."