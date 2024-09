Rik Verbrugghe neemt een drastisch besluit over zijn carrière als ploegleider in het profpeloton

Soms is het beter de knoop door te hakken, zal Rik Verbrugghe denken. Het is een vrij drastisch besluit dat hij genomen heeft. De Belg vertrekt per direct bij Israel-Premier Tech.

Terwijl het einde van het tijdperk van zijn opvolger Sven Vanthourenhout nu ook nadert, zet Rik Verbrugghe een punt achter de uitdaging die hij aanging nadat hij zelf afzwaaide als bondscoach van het Belgische wielrennen. Verbrugghe ging in 2021 aan de slag als ploegleider bij Israel-Premier Tech. Aan die samenwerking komt na vier seizoen een einde.

Al klopt dat technisch niet helemaal, want het wegseizoen is uiteraard nog niet helemaal afgelopen. Desondanks vonden zowel Verbrugghe als de ploeg dat het tijd was om uit elkaar te gaan en dat doen ze naar eigen zeggen op vriendschappelijke basis. Dat staat te lezen in de mededeling op de site van Israel-Premier Tech.

Ups en downs voor Rik Verbrugghe bij IPT

"Het is een plezier geweest om deel uit te maken van IPT de laatste vier jaar. Er waren hoogtepunten en diepe dalen, successen en uitdagingen. Tussen al die momenten door heb ik echt genoten van mijn tijd bij het team. Ik zal op het gepaste moment mijn plannen voor de toekomst aankondigen." Het lijdt weinig twijfel dat Verbrugghe dan bij een andere ploeg terecht zal kunnen.

Bij Israel-Premier Tech leggen ze uit dat de verantwoordelijkheden van Rik Verbrugghe verdeeld zullen worden in een nieuwe structuur van het management. Dat verduidelijkt general manager Kjell Carlström. Voor de ploeg is het een groot doel om vanaf 2026 opnieuw als één van de WorldTour-teams beschouwd te worden.

Israel-Premier Tech verklaart beslissing

"Aangezien het einde van het seizoen in 2024 nadert, zou dat van Rik vereisen dat hij zich zou focussen op het volgende seizoen. Met dat in het achterhoofd is de beslissing genomen om Rik met onmiddellijke ingang te laten vertrekken. We willen Rik bedanken voor zijn werk in de laatste vier jaar en wensen hem succes bij toekomstige uitdagingen", aldus Carlström.