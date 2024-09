Uniek item van Wout van Aert staat te koop voor het goede doel

In de Tour van 2022 reed Wout van Aert enkele dagen met de gele trui en won hij ook de groene trui. De fiets waarmee hij dat deed staat nu te koop.

In de Tour van 2022 maakte Wout van Aert bijzonder veel indruk. Van Aert won drie ritten, droeg vier dagen de gele trui en mocht ook de groene trui mee naar huis nemen. In een bergrit loste Van Aert zelfs Pogacar bergop.

De fiets waarmee Van Aert dat deed, staat nu dus te koop voor Bremmen, een Kempense non-profitorganisatie die kampen organiseert voor kinderen. Dat met het oog op veerkracht en zelfredzaamheid.

Fiets van Wout van Aert met handtekening

De fiets wordt verkocht op Catawiki.com, waar tot nu toe 9.500 euro is geboden. Volgens een schatting zou de fiets tussen de 20.000 en de 25.000 euro moeten opleveren, slechts de helft van wat nu geboden is dus.

"Het is de enige echte Cervélo R5 waarmee Wout Van Aert o.a. de groene trui in de Tour de France 2022 won!", lees de omschrijving. "Hij is in perfecte staat. Als extraatje, heeft Wout Van Aert er eigenhandig in 2023 zijn handtekening op gezet!"

"De opbrengst van de verkoop wordt opnieuw geïnvesteerd in een non-profit organisatie. Met name aan Bremmen, een organisatie die kampen organiseert voor kinderen en adolescenten met het oog op het ontwikkelen en bestendigen van veerkracht, positiviteit, zelfredzaamheid en een gezonde levensstijl."