🎥 Mathieu van der Poel ontsnapte op het WK wielrennen aan diskwalificatie

Mathieu van der Poel pakte op het WK in Zürich brons. Maar had de Nederlander de wedstrijd wel mogen uitrijden?

Dat Mathieu van der Poel met een fiets kan rijden, liet hij al meermaals zien. De Nederlander duwde met zijn voorwiel al enkele keren een steen of een drinkbus weg op volle snelheid, zonder iemand in gevaar te brengen.

Op het WK in Zürich was dat wel het geval. Van der Poel zat op 60 kilometer van de streep even gevangen achter Evenepoel bergop en besloot dan maar om op de stoeprand te springen en Evenepoel zo voorbij te gaan. Enkele toeschouwers moesten wegspringen.

Op sociale media werd meteen geopperd om Van der Poel te diskwalificeren. Renners mogen volgens het UCI-reglement namelijk niet rijden op verhoogde voet- of fietspaden. Of toeschouwers in gevaar brengen.

Van der Poel niet gediskwalificeerd op het WK

In Gent-Wevelgem van dit jaar werd de Zwitserse Marlen Reusser gediskwalificeerd omdat ze achter het publiek was terechtgekomen op een brede weg. Zij eindigde in het peloton en kon dus gemakkelijk gediskwalificeerd worden.

Bij Van der Poel was dat natuurlijk moeilijker omdat hij brons pakte. En als de UCI hem wilde diskwalificeren had dat al tijdens de koers moeten gebeuren, want Van der Poel beïnvloedde de koers natuurlijk nog.