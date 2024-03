Ploeggenote van Lotte Kopecky gediskwalificeerd in Gent-Wevelgem door de jury

Marlen Reusser eindigde zondag in de eerste groep in Gent-Wevelgem, maar was dus niet in de uitslag terug te vinden. Op zo'n drie kilometer van de streep maakte de Zwitserse plots een vreemde beweging.

Ze had een fietspad slecht ingeschat en kwam zo achter publiek terecht. Reusser moest nog hard werken om terug te keren bij de eerste groep en kon nog weinig werken verrichten voor Kopecky en Wiebes.

De Zwitserse werd voor dat manoeuvre op het fietspad uit de uitslag geschrapt door de jury. Wellicht omdat Reusser achter het publiek reed op het fietspad. Een klein smetje op de feestvreugde bij SD Worx-Protime.

Marlen Reusser got DSQ from Gent Wevelgem in the end today



She made a bad read of a cycling path to move up and got caught behind spectators, coming close whilst passing them to get back onto the road#GW24 pic.twitter.com/d8ePdxIrUJ