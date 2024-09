Maakte Pogacar een fout op het WK? Bakelants merkte iets heel duidelijk op

Over de aanval van 100 kilometer van Tadej Pogacar zal nog lang gesproken worden. Jan Bakelants zag echter dat de Sloveen ook fouten maken.

Met zijn aanval op 100 kilometer van de streep verraste Tadej Pogacar vriend en vijand op het WK. Op 51,7 kilometer van de streep liet Pogacar zijn UAE-ploegmaat Sivakov achter en begon hij aan een solo.

Enkel in de Strade Bianche van dit jaar pakte Pogacar uit met een nog langere solo, namelijk 81,1 kilometer. Toch vond Jan Bakelants dat de Sloveen zich ook bijzonder kwetsbaar opstelde tijdens het WK.

Maakte Pogacar een fout op het WK?

"Tadej Pogacar heeft de rest een unieke kans gegeven om hem te kloppen", zegt Bakelants bij Wielerclub Wattage. "Maar die hebben ze niet gegrepen", verwijst Bakelants naar onder meer Evenepoel en Van der Poel.

In de laatste ronde slonk de voorsprong van Pogacar stevig, de Sloveen verloor meer dan 40 seconden, maar dichter dan een halve minuut kwamen de achtervolgers niet meer. "Pogacar maakte zichzelf kwetsbaar, terwijl het onaantastbaar kon zijn."

Toch is Bakelants ook bijzonder lovend over Pogacar. "Dit was de perfectie. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat je dit klaar krijgt. Beter dan dit wordt het niet, tenzij Remco en Tadej een topdag hebben en we een titanenduel krijgen."