Arnaud De Lie eert Frank Vandenbroucke door Jasper Philipsen te remonteren, onder andere Kristoff kan ook winnen

Arnaud De Lie heeft de Memorial Frank Vandenbroucke gewonnen na een duel met Jasper Philipsen. Daarnaast is ook Alexandeer Kristoff één van de winnaars van de weg in de wielersport. Een overzicht van de vandaag gereden koersen.

Memorial Frank Vandenbroucke

Binche-Chimay-Binche, ook wel de Memorial Frank Vandenbroucke genoemd, was de Waalse afsluiter van het wegseizoen. De vroege vlucht van zes man, met hierbij ook de Belg Michiel Coppens, was tevergeefs. Voor het overige waren enkele valpartijen en lekke banden de voetnoten in deze koers. De aanval van Covi maakte nog het meest indruk, maar ook hij kon het onvermijdelijke niet vermijden.

Sprinten geblazen dus en topfavorieten De Lie, Merlier en Philipsen zaten in elkaars buurt. Philipsen dacht een zaakje te doen toen hij plots enkele lengten had, maar zo zette hij de sprint te vroeg in. De Lie remonteerde hem nog vlot en vierde bescheiden. Girmay kwam als tweede over de finish, met Fretin haalde nog een tweede Belg het podium.

Eerder op de dag was ook al de editie bij de vrouwen van Binche-Chimay-Binche gereden. Dit leek iets voor Charlotte Kool, maar zij had in de slotkilometer met een mechanisch probleem te kampen. Het was Cat Ferguson, dubbel wereldkampioene bij de junioren, die voor Schweinberger en Ahtosalo naar winst spurtte. Marthe Truyen werd vijfde, Margot Vanpachtebeke negende.

Cro Race

In Kroatië is dan weer de Cro Race van start gegaan. In deze rittenkoers heeft Alexander Kristoff bewezen dat hij het sprinten nog altijd niet verleerd is. De sterke Noor van Uno-X was de Italianen Lonardi en Bruttomesso te snel af en is zo ook de eerste leider. De Belg Jordy Bouts van TDT-Unibet kwam als zevende over de streep.

Woensdag volgt voor de tegenstanders van Kristoff dan weer een herkansing, met een korte etappe naar Navalja.