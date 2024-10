De man die Visma-Lease a Bike groot maakte neemt afscheid: "Triomfen en leiderschap Wout van Aert bij hoogtepunten"

Het is het einde van een tijdperk bij Visma-Lease a Bike. Wout van Aert zit niet langer in dezelfde ploeg als Merijn Zeeman, die afzwaait als sportief directeur.

De Nederlander blijft zich wel inzetten in ploegverband, maar voortaan in het voetbal in plaats van het wielrennen. Merijn Zeeman gaat aan de slag bij de Nederlandse voetbalclub AZ Alkmaar. Als architect van het succes van Visma-Lease a Bike verlaat hij het wielrennen door de grote poort. Dat doet hij met een door Visma-Lease a Bike gedeelde video.

Zeeman zegt in dit filmpje vaarwel en bespreekt de evolutie die hij de afgelopen jaren heeft kunnen vaststellen. "Toen ik bij de ploeg kwam, werden we beschouwd als underdogs. Door hard werk, doorzettingsvermogen en geloof in elkaar, zijn we getransformeerd in één van de beste wielerploegen ter wereld. Ik ben enorm trots om van deze reis deel te hebben uitgemaakt."

De onvergetelijke momenten van Zeeman

Zeeman somt vervolgens de hoogtepunten - of zoals hij het noemt de 'onvergetelijke momenten' - op uit de voorbije jaren. "De zege van Groenewegen op de Champs-Élysées, het Tour-podium van Kruijswijk, de Girozege en de eerste Vueltazege van Roglic, twee Tourzeges na elkaar met Vingegaard, de 'sweep' van drie grote ronden in één jaar, de triomfen en het leiderschap van Wout van Aert..."

Yesterday marked Merijn Zeeman’s final day with our team. He left us with deep gratitude for everything he brought, unforgettable moments, a lasting impact on our team, and this beautiful message.



All the best for the future, Merijn! pic.twitter.com/5fuJJbJBmL — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) October 1, 2024

Van Aert zal blij zijn dat hij vernoemd wordt vanwege zijn leiderschap door de man die hem in 2019 naar het team haalde. Het vertrek van Zeeman zal ook voor Van Aert een belangrijke verandering zijn. In de voorbije zes jaar deelde Van Aert soms ook wel in de klappen. "Na elke tegenslag werden we sterker", zegt Zeeman over de meegemaakte ontgoochelingen.

Zeeman koestert de cultuur bij Visma-Lease a Bike

Het absolute hoogtepunt was voor hem uiteraard het winnen van de drie grote ronden in 2023. "Het blijft surreëel. Ik zal niet de overwinningen het meest missen, maar wel de cultuur die we samen gebouwd hebben."