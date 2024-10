Ingecalculeerd bij Wout van Aert, maar ook bronzen WK-medaille behoedt Mathieu van der Poel niet voor slechte zaak

Mathieu van der Poel en Wout van Aert doen beiden een slechte zaak. De laatste keer dat ze tegen elkaar konden strijden was op de Spelen. Op het WK was dat niet het geval, want Van Aert kon niet meedoen. Beiden gaan achteruit op de UCI-ranking.

Dat is de conclusie die we moeten trekken. De nieuwe UCI-rangschikking is vandaag gepubliceerd. Uiteraard zijn daar een aantal gevolgen van het WK op de weg in terug te vinden. Als we naar de posities in de top tien kijken, merken we plaatsverlies voor Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Het plekje verlies voor Mads Pedersen betekent dat hij uit de top tien valt.

Bij Vingegaard en Van Aert is er een logische verklaring waarom ze achteruit gaan. Zij deden immers niet mee aan de WK-wegrit. Vingegaard gaat van plek 7 naar plek 8, bij hem valt het verlies nog mee. Bij Van Aert is dat veel forser: liefst vier plaatsen. Met zijn 3125 punten behoort Van Aert nog net tot de tien beste renners volgens deze rangschikking. Hij blijft net voor Pedersen.

Van der Poel geen wereldkampioen meer

Mathieu van der Poel gaat twee plaatsen achteruit, van positie 4 naar positie 6. Dat heeft uiteraard een heel andere reden. Van der Poel veroverde vorig jaar de wereldtitel in Glasgow. Als hij zijn wereldtitel niet kon verlengen, zou dat altijd weergegeven worden in de nieuwe rangschikking. Met zijn derde plaats beperkte hij in Zürich nog de schade, maar meer ook niet.

De nieuwe wereldkampioen staat uiteraard helemaal bovenaan, aangezien hij ook reeds voordien aan de leiding ging in deze rangschikking. Ondertussen is de voorsprong van Pogacar zo groot dat hij er wellicht wel mee moet lachen. Pogacar heeft maar liefst 11 690 UCI-punten. Dat is meer dan het dubbel aantal punten van zijn eerste achtervolger.

Evenepoel nog eerste achtervolger op Pogacar

Dat is nog altijd Remco Evenepoel, met 5677,57 punten. Jasper Philipsen sluit de top drie af met 4533 punten. Roglic en O'Connor - de beste stijger bij de eerste tien - vervolledigen de top vijf.