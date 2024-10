Jan Bakelants en Tom Boonen pakken uit met heerlijk grapje over functie van bondscoach: "In se makkelijke job"

Jan Bakelants en Tom Boonen zijn wel eens in voor een grapje. Gek hoe een functie als bondscoach toch voor heel wat gelach kan zorgen.

Het is gebleken in de meest recente aflevering van Wielerclub Wattage, toen gevraagd werd wie zijn kandidatuur nog niet heeft gesteld maar wel graag bondscoach wil worden. "Ik dan hé. Ik wil het wel zijn", meldde Bakelants. Een opmerking van Tom Boonen aan het adres van Bakelants zorgde voor groot applaus. "Ik ben uw assistent", grapte Boonen.

In alle ernst zei Boonen dat hij zelf zeker geen ambitie had om bondscoach te worden. Dat Bakelants er - zij het wat lacherig - wel leek voor open te staan, vond Boonen amusant. Bakelants staat immers bekend als een criticaster van de UCI en zou wellicht ook voor de bond niet terugdeinzen. Het zou opmerkelijk zijn als zo'n persoon bondscoach zou worden.

Bakelants ziet veel weelde in België

"Het is goed zoals het is", gaat Bakelants op ernstigere toon verder over het Belgische wielrennen. "Daar komt het op neer. Er is zo'n weelde. Er zijn zoveel goede renners momenteel dat het in se een makkelijke job is", zegt hij over de functie van bondscoach. "Je moet hen tevreden houden, een beetje doen overeenkomen, maar voor de rest..."

Het is wellicht wat overdreven gesteld, maar Bakelants blijft wel bij zijn standpunt. "Met deze generatie is het wel makkelijker werken dan wanneer je geen materiaal hebt om iets mee te halen." Tenzij iedereen kopman wil spelen natuurlijk. "Met een baas als Remco Evenepoel is er momenteel geen discussie. Er mogen er nog veel verbeteren, dan gaan ze nog altijd niet zo goed zijn als Remco."

Bakelants staat open voor telefoontje

Mag Belgian Cycling de Belgische oud-coureur dan contacteren om de nieuwe bondscoach te worden? "Ze mogen mij bellen", lacht Bakelants.