Na de keiharde kritiek van Zonneveld, Nys & co: Demi Vollering komt met een veelzeggende boodschap naar buiten

Het zijn niet de meest fijne dagen voor Demi Vollering. De Nederlandse komt met een veelzeggende boodschap naar buiten.

Op mentaal vlak moeten de naweeën van het WK wielrennen voor Vollering misschien nog zwaarder zijn dan de koers zelf. De kopvrouw van Nederland eindigde vijfde in de WK-wegrit. Er werd achteraf zwaar uitgehaald naar de door haar gebruikte koerstactiek. Vollering reed achter zowat alles en iedereen aan, inclusief haar eigen landgenotes, waarna Lotte Kopecky België goud schonk aan de meet.

Het kwam Demi Vollering op een lawine aan kritiek te staan. In de Belgische media liet Sven Nys al snel een kritisch geluid horen. Hij was zeker niet de enige. Het is wel logisch dat de kritiek in haar thuisland het hardst klinkt. Thijs Zonneveld maakte brandhout van het koersgedrag van Vollering en verweet haar op egoïstische manier te hebben gereden.

Vollering op zoek naar afleiding

De Nederlandse renster vertoeft niet langer in Zürich, maar wel nog altijd in Zwitserland. Op haar Instagram Stories heeft ze een paar korte filmpjes gedeeld, waaruit blijkt dat ze in Zwitserland met de fiets op pad is met haar partner Jan Devoogd en haar zus Bodine. Het zal misschien helpen om weer wat frisheid in het hoofd te vinden.

Een bijschrift bij één van de foto's is veelzeggend. "Op zoek naar afleiding", schrijft Demi Vollering bij een beeld dat de wolken in het vizier heeft. Ze heeft het WK wielrennen dus toch nog niet helemaal achter zich gelaten. Dat kan ook niet, daar is het toch nog te kort dag voor. In de eerste plaats is het een sportieve ontgoocheling die ze moet verwerken.

Demi Vollering gesteund door haar naasten

Vollering en haar naasten zijn onder meer aan de Glaubenberg gepasseerd en hebben zich zelfs 's avonds laat eens aan een fietstocht gewaagd.