Sven Vanthourenhout twijfelt geen seconde: "Dat was dat zo'n mooi moment"

Sven Vanthourenhout heeft ondertussen afscheid genomen als Belgisch bondscoach. Hij kan terugblikken op een bijzonder rijkgevuld palmares.

Met 99 medailles in het veldrijden en op de weg als bondscoach van de profs en de beloften beleefde Sven Vanthourenhout heel veel topmomenten. Maar over zijn mooiste moment twijfelt hij niet lang.

"De tijdrit op de Olympische Spelen in Parijs", zegt hij bij Het Nieuwsblad. In andere koersen is er altijd wel een van de renners die valt of moet opgeven en daardoor ongelukkig is. In Parijs waren er alleen maar gelukkig renners.

Vanthourenhout stak veel tijd in olympische tijdrit

Evenepoel pakte de olympische titel, Van Aert pakte onverwacht brons. "Nota bene in het tijdrijden, een discipline waarin we hem allemaal al bijna hadden afgeschreven. Dat was één groot feest", stelt Vanthourenhout.

Ook omdat hij er bijzonder veel tijd had ingestoken. Vanthourenhout reed zelf naar Engeland om testen te doen met de inmiddels bekende dummy's van Van Aert en Evenepoel om testen te doen in een windtunnel.

"Toen dat vervolgens allemaal op het juiste moment in de juiste plooi viel, was dat zo’n mooi moment", besluit Vanthourenhout nog. Een week later pakte Evenepoel ook nog de olympische wegtitel.