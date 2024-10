Dirk De Wolf ging stevig de mist in met voorspelling over Tom Boonen

Tom Boonen werd een van de beste Belgische klassieke renners ooit, maar dat had niet iedereen vooraf zo ingeschat. Dirk De Wolf zag een andere carrière voor Boonen weggelegd.

In Wielerclub Wattage is het de traditie dat er elke keer een verhaal wordt verteld. Tom Boonen pakte uit met een verhaal uit 1998 van op het WK in Valkenburg. Boonen was toen junior en 17 jaar jong.

"Dirk De Wolf was toen commentator, José De Cauwer was bondscoach. Dirk begon te vertellen tegen José over ons. Zo ook over Jurgen Van Goolen, die toen alles won met veel voorsprong", stelt Boonen.

"Jurgen Van Loocke, Gert Steegmans, ik en Kim Baetens waren er ook bij. En Dirk begint over iedereen een verhaal te vertellen. Steegmans zou de klassieke renner worden, Van Goolen de nieuwe Eddy Merckx."

De Wolf gaat de mist in met voorspelling over Boonen

"Dirk ging het hele rijtje af, tot ze bij mij kwamen. Dirk De Wolf voorspelde me een toekomst als... goede helper", stelde Boonen. Het zorgde voor algemene hilariteit, maar De Wolf schaamde zich er niet voor.

"Al een geluk dat ik dat gezegd heb", zei De Wolf. "Ik ben content dat het uiteindelijk zo'n grote is geworden." Boonen won in zijn carrière onder meer vier keer Parijs-Roubaix en drie keer de Ronde van Vlaanderen.