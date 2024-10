Jan Bakelants heeft slecht nieuws voor de toekomst van het veldrijden

Dit weekend staat het WK gravel op het programma in Leuven. De sport wordt steeds populairder, ten koste van andere takken van het wielrennen.

Vorig jaar werd het BK en EK gravel in Leuven gereden, dit jaar staat het WK op de planning. Gravel wordt ieder jaar populairder, ook bij profrenners. Er staan dan ook heel wat toppers aan de start die strijden om de regenboogtrui.

Zo zakken onder meer Mathieu van der Poel, Jasper Stuyven, Matej Mohoric, Florian Vermeersch, Isaac Del Toro, Jan Christen, Kasia Niewiadoma en Lotte Kopecky af naar België. Ook Jan Bakelants staat aan de start.

Het kreeg de smaak te pakken toen hij stopte als wegwielrenner en deed in juni mee aan de Unbound Gravel in de VS. Volgens Bakelants zal gravel ook de komende jaren nog aan populariteit winnen, ten koste van andere disciplines.

Gravel ten koste van veldrijden?

"Mijn inschatting is dat we naar een toekomst zullen gaan waarin veldrijden almaar meer gemarginaliseerd wordt. In Vlaanderen, waar we leven voor de cross, zullen er nog wel veldritten zijn", zegt hij bij Sporza.

In de toekomst ziet Bakelants steeds meer een omslag richting gravelbiken, omdat het een kruispunt is waar alle disciplines samenkomen. En dat is merkbaar aan de startlijsten van het WK gravel.

"Je hebt toprenners als Van der Poel of Merlier, veldrijders als Iserbyt of Soete, ex-renners zoals ik en ook marathon-mountainbikers. Alles komt samen. En er zullen er nog heel veel volgen."