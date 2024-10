José De Cauwer komt met resoluut statement na de dood van Muriel Furrer

Dat anno 2024 een renner sterft tijdens de koers gaat er bij José De Cauwer niet in. Zeker als je ziet hoe het precies gebeurde met Muriel Furrer.

De amper 18-jarige renster Muriel Ferrer liet op het WK in eigen land het leven. Voor José De Cauwer had dit drama helemaal niet mogen gebeuren.

“Het verhaal van valpartijen vermijden in de koers bestaat al langer, maar wat er hier in Zwitserland is gebeurd, is toch iets anders. Dit had vermeden kunnen worden”, is hij resoluut bij Sporza.

“In elke fietscomputer of helm kun je tegenwoordig een trackingsysteem integreren, zo ben je altijd detecteerbaar - zeker bij een valpartij.”

De Cauwer vindt dat men dit na dit zoveelste voorval nu echt wel verplicht moet maken. “De systemen bestaan, dus er moet niet meer over nagedacht worden, eigenlijk.”

Valpartijen zijn niet voor de volle honderd procent te vermijden, zeker ook omdat de snelheid in het peloton alsmaar omhoog gaat. Een airbagsysteem in de kledij bestaat ook al en wordt gebruikt in de paardensport.

“Het zal enorm veel geld kosten om die technologie op punt te zetten en een nog grotere uitdaging om daar een investeerder voor te vinden, zodat het op een punt komt waar iedereen bereid is ermee te rijden. Maar daar zijn we voorlopig nog zeer ver van."

Al beseft De Cauwer ook dat de renners zelfs de keuze niet zullen maken om dit te gebruiken, omdat het hun snelheid naar beneden haalt. Als je het wil doen, dan moet je er gewoon een verplichting van maken.