Organisatie van WK doet krasse uitspraken over dood van Muriel Furrer

De Zwitserse Muriel Furrer kwam tijdens het WK om het leven. Er is een onderzoek ingesteld naar wat er zich precies allemaal afgespeeld heeft.

De amper 18-jarige renster kwam tijdens het WK zwaar ten val aan de rand van een bos. Ze liep daarbij een zwaar hersenletsel op en overleed aan de verwondingen.

Aanvankelijk werd zelfs niet opgemerkt dat de Zwitserse gevallen was, waardoor de vraag gesteld werd of Furrer niet nog zou leven als ze vroeger gevonden was.

Projectmanager Daniel Rupf en sportdirecteur Olivier Senn hebben de pers te woord gestaan over het WK en de dood van Furrer.

“Duizenden renners en rensters hebben die afdaling gemaakt zonder te vallen. Er was slechts één val, jammer genoeg met tragische afloop”, klinkt het bij de organisatie.

“Als uit het onderzoek van de autoriteiten zou blijken dat wij verantwoordelijk zijn, zullen we die verantwoordelijkheid nemen. Maar er zijn wat gps-tracking betreft zijn vanuit de UCI geen voorwaarden opgelegd.”

Hij legt de verantwoordelijkheid volledig bij de UCI. “Het is de UCI die de regels maakt. Wij hebben hen al laten weten dat we hier toch nog eens goed over moeten praten. Ik hoop dat dit wat verandert in de wielersport. Er zijn al te veel doden gevallen.”