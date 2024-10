'Belg is het getalm van Lotto Dstny beu en trekt naar een andere ploeg'

De kans is groot dat Harm Vanhoucke opnieuw vertrekt bij Lotto Dstny. De klimmer is het getalm van de Belgische ploeg beu en kiest eieren voor zijn geld.

Het is ondertussen al oktober, maar bij Lotto Dstny is het huiswerk voor 2025 nog lang niet klaar. Door het vertrek van sponsor Dstny is de ploeg nog op zoek naar extra geld, maar daardoor kunnen enkele contracten voorlopig niet verlengd worden.

Dat is onder meer het geval bij Arjen Livyns en Harm Vanhoucke. Zij hebben al enige tijd een mondeling akkoord met de ploeg om hun contract te verlengen, maar ze konden nog niet officieel bijtekenen.

Vanhoucke naar Q36.5 Pro Cycling?

Voor Harm Vanhoucke duurt het allemaal te lang en hij heeft volgens WielerFlits een contract voor twee jaar getekend bij het Zwitserse Q36.5 Pro Cycling. Daar reden dit jaar ook Frederik Frison en Tom Devriendt.

Vanhoucke keerde vorig jaar in augustus terug van Team dsm-firmenich naar de Lotto-ploeg. Daar reed hij amper acht maanden, maar vond dat hij daar niet genoeg zijn eigen kans kon gaan. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden.

Van 2016 tot eind 2022 reed Vanhoucke al bij de Lotto-ploeg, waar hij in de Giro zijn beste prestaties behaalde. In 2020 en 2021 werd Vanhoucke derde in een rit, in 2022 werd hij vierde. Als belofte won Vanhoucke de Ronde van Lombardije in 2016.