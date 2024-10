Florian Vermeersch is het beu en zet collega's op hun plaats na valpartij

Het wielerseizoen loopt op zijn einde en dat is duidelijk merkbaar. Heel wat renners willen zich nog laten zien, ten koste van hun collega's.

In de laatste koersen van het jaar willen heel wat renners zich nog laten zien, om alsnog een contract te versieren bij een ploeg. Het zorgt voor bijzonder onveilige situaties in de koers, dat merkte ook Florian Vermeersch.

In Binche-Chimay-Binche ging hij tegen de grond. Blessures hield hij er gelukkig niet aan over, de schade bleef beperkt tot materiaalschade. Zijn WK gravel van komende zondag komt dus niet in gevaar.

"Wat een zenuwachtige koersen zijn dat de laatste weken", stelt Vermeersch bij Het Nieuwsblad. "Ik had het erover met Yves Lampaert en die beschreef het als een bende wilde stieren, die naar niets of niemand omzien."

Vermeersch met ambitie op WK gravel

Vermeersch is dan ook blij dat hij zonder kleerscheuren uit de val is gekomen. Zondag wil hij scoren op het WK gravel in Leuven, vorig jaar moest Vermeersch tevreden zijn met zilver op het WK na Matej Mohoric.

"Beter doen betekent dat ik wereldkampioen zou worden, maar zo simpel is het niet. Mijn conditie is nog goed, maar of ze beter is dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip is een moeilijke vraag", stelt Vermeersch nog.