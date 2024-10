Jasper Philipsen doet dubbele bekentenis: "Na zondag is het gedaan"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jasper Philipsen won de Münsterland Giro. Een overwinning die ongelofelijk deugd deed bij onze landgenoot.

Het was donderdagmiddag opvallend hoe groot de vreugde bij Jasper Philipsen was nadat hij de Münsterland Giro gewonnen had. Onze landgenoot bekent aan Wielerrevue dat hij een moeilijke periode achter de rug heeft en deze zege voor een uitgelaten gevoel zorgde, een soort van opluchting was het.

Dit najaar ging het geregeld fout, ook op het EK waar hij zo naar uitgekeken had. “Ik heb een periode gehad dat ik mezelf minder voelde, dus ik ben blij dat het nu beter gaat. Het is leuker om op deze manier de winter in te gaan dan met een slecht gevoel.”

Zondag rijdt onze landgenoot met Parijs-Tours zijn laatste koers van het jaar. “Met dat gravel in Parijs-Tours moet je tegenwoordig ook een beetje geluk hebben. Ik start zeker met de ambitie om te winnen, maar we moeten zien hoe de wedstrijd evolueert.”

Er zijn wel veel afwezigen, want op dezelfde dag wordt in Leuven het WK gravel gereden. “Veel toprenners slaan dit jaar Parijs-Tours over vanwege het WK gravel, dus je kunt zeggen dat die wedstrijd overschaduwd wordt”, doet Philipsen nog een tweede bekentenis.

Toch wil hij voor de winst gaan, want zo’n klassieker staat altijd mooi op de erelijst. Aan ambitie alvast geen gebrek. “Na zondag is het gedaan, dus dan is het weer een lange periode zonder wedstrijden.”