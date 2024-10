Eén van de kopmannen uit ploeg van Jasper Stuyven neemt drastische beslissing: "Ik vind het triest"

Eén van de kopmannen uit de ploeg van Jasper Stuyven heeft een drastische beslissing genomen. Zeg maar moeten nemen. Mattias Skjelmose zal dit jaar niet meer koersen.

De Deen is nog altijd maar 24, maar wordt door Lidl-Trek toch al in verschillende koersen uitgespeeld als één van de leiders. Een logisch gevolg van zijn doorbraak in 2023, met onder meer een tweede plaats in de Waalse Pijl. Skjelmose heeft ook dit jaar een aantal mooie ereplaatsen verzameld, maar heeft toch ook ondervonden dat het lang niet evident is om effectief koersen te winnen.

Een veelwinnaar is hij voorlopig niet. Een ritzege in Parijs-Nice en het veroveren van de Deense tijdrittitel zijn de enige overwinningen. De heuvelspecialist zal ook niet meer de kans krijgen om zijn aantal overwinningen in 2024 nog te doen toenemen. De WK-wegrit in Zürich kon hij niet uitrijden en ondertussen is het ook duidelijk geworden waarom.

Ploegmaat Jasper Stuyven heeft twee hernia's

"Spijtig genoeg eindigt mijn seizoen hier. Ik keek uit naar nog verschillende grote koersen in het laatste deel van het seizoen, maar een plotse en ernstige rugpijn voor aanvang van het WK beëindigt mijn seizoen. Na grondige onderzoeken en een MRI-scan is gebleken dat ik twee hernia's heb", laat Skjelmose weten op zijn Instagrampagina.

Dit is uiteraard niet wat de Scandinavische wielrenner in gedachten had. "Het is geen geheim dat ik het triest vind om het seizoen op deze manier te moeten beëindigen. Blessures maken jammer genoeg deel uit van het wielrennen. Ik zal mijn lichaam de nodige rust gunnen, zodat ik volgend seizoen sterker kan terugkomen." Dat is de enige juiste attitude.

Skjelmose wil nog groeien in het rondewerk

De beste jongere uit de Vuelta zal in 2025 onder meer de volgende stap willen kunnen zetten in het rondewerk.