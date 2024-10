Florian Vermeersch schittert op WK gravel: "Voelt als een overwinning"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Florian Vermeersch pakte zilver op het WK gravel. Die podiumplek komt ongelofelijk goed binnen bij onze landgenoot.

Het was een heel lastige koers, met een enorm hoog tempo. Toch slaagde Florian Vermeersch erin om samen met Mathieu van der Poel voor de vlucht te kiezen.

“Ik wist dat toen we met 7 waren dat ik als een van de eerste moest weggeraken. Idealiter kreeg ik Mathieu of iemand anders mee, en dat gebeurde”, vertelt hij aan Sporza.

Het was uitkijken of het op een sprint zou uitdraaien, maar dat wilde de Nederlander duidelijk vermijden. “Dan kwam het aan op wie de sterkste was. Ik denk dat iedereen duidelijk zag wie dat was.”

Vermeersch voelde dat het moeilijk werd. “Ik wist al vrij snel dat hij beter was dan mij. Zijn overnames en zijn kopbeurten waren altijd langer en sneller.”

Na vijf maanden revalidatie door een val bij het begin van het seizoen voelt dit bijzonder goed aan voor Vermeersch. “Het voelt als een persoonlijke overwinning voor mezelf. Mijn seizoen is niet lang geweest, dus ik probeer alles mee te pikken. Dit doet ongelooflijk veel deugd, je kan het je niet voorstellen.”