Greg Van Avermaet treurt omwille van afwezigheid Wout van Aert

Vandaag wordt het WK gravel in ons land gereden. Het is bijzonder jammer dat Wout van Aert niet van de partij is.

Heel wat bekende namen verschenen aan de start van het WK gravel in Leuven. Voor heel wat renners is het een leuk om eens iets anders te doen.

“Als renner ziet een jaar er altijd hetzelfde uit: stages in december en januari, voorjaar, Tour en WK. Het is elk jaar copypaste”, klinkt het bij Greg Van Avermaet in De Zondag.

“Dankzij gravel maakt een renner kennis met een andere manier van fietsen. Het leunt heel dicht aan bij wegwielrennen, maar toch is het weer iets heel anders. Dat spreekt Van der Poel, Mohoric, Stuyven en co aan.”

Van Avermaet denkt zelfs dat ook Tadej Pogacar in de toekomst zal deelnemen aan het WK gravel. Eén ding vindt onze landgenoot bijzonder jammer: dat Wout van Aert er dit jaar door zijn blessure niet bij kan zijn.

En dan al zeker omdat het een strijd zou zijn tegen Mathieu van der Poel. “Het zou zeker iets extra’s gegeven hebben, vooral omdat Wout en Mathieu geen landgenoten zijn.”

“Het is altijd leuk om een duel tussen die twee te zien, want ook in gravel zouden ze aan elkaar gewaagd zijn. Het is jammer dat Wout er niet bij is, maar als je ziet wie wel allemaal start, mogen de organisatoren zeker niet klagen.”