Kritiek op parcours na sprint van Kopecky: In centrum Leuven rijden, is dat echt wel gravelen?

Leuven is dit weekend het decor voor het WK gravel. Zaterdag was er de nodige kritiek na de sprint tussen Lotte Kopecky en Marianne Vos.

De laatste kilometers van het WK gravel worden in de Leuvense binnenstad gereden. Niet echt gravelen is dat, waardoor er wel wat kritiek kwam op dat parcours.

Zeker toen duidelijk werd dat Lotte Kopecky geklopt werd door Marianne Vos, die met een handig hulpmiddeltje reed en zo met veel druk in de banden kon sprinten.

De Nederlandse bondscoach Laurens ten Dam begrijpt die kritiek, maar is het er niet helemaal mee eens, zo vertelt hij aan WielerFlits.

“Het is natuurlijk moeilijk om gravel te vinden. Als je gravel verwacht zoals in de Verenigde Staten, dan is dit natuurlijk helemaal anders. Maar we kunnen ons hart ophalen. Er zijn mooie stroken door het bos heen. De organisatie heeft echt haar best gedaan om er iets heel moois van te maken.”

Door de stad is het veel moeilijker, want daar vind je nauwelijks nog onverharde passages. “Vorig jaar tijdens het EK hier in Leuven was dat anders. Toen startten we in de buurt van het bos. Maar we gaan dit weekend echt wel gravelwaardige winnaars krijgen, hoor. Zeker wel.”

“Er zitten ook single trackjes in. Dat is zelfs voor Amerikaanse begrippen een beetje veel. Het lijkt heel erg op een Belgische klassieker op de weg. Alleen zit er her en der nog wat techniciteit in en gaat het een aantal keer echt over onverhard.”