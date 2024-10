Onthuld! Dit hulpmiddeltje zorgde ervoor dat Vos zo gemakkelijk won van Kopecky

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Nederland heeft goud gepakt op het WK gravel. Marianne Vos was in de sprint een maatje te groot voor Lotte Kopecky.

Lotte Kopecky en Marianne Vos reden op het WK gravel in Leuven samen naar de meet. Een sprint moest beslissen wie wereldkampioene werd.

De recente voorgeschiedenis met sprints tussen Kopecky en Vos was alvast niet in het voordeel van onze landgenote. Zij verloor drie van de vier laatste sprints tegen de Nederlandse.

Tijdens de live-uitzending op Sporza vroeg Ruben Van Gucht zich al af hoe het gesteld was met de bandendruk van beide rensters, omdat er op gewoon asfalt gesprint moest worden.

Op X, het vroegere Twitter, laat ex-renner en journalist Thijs Zonneveld weten dat Marianne Vos een speciaal systeem op haar fiets had. Dat moest haar wel voordeel opleveren in de sprint.

“Vos rijdt met een systeem in de naaf waarmee je je band kunt oppompen en af laten lopen tijdens de wedstrijd”, klinkt het. “Als het werkt is dat wel echt een voordeel in de sprint: kun je op het asfalt spurten met harde banden.”