🎥 Niet Evenepoel, maar Van Tricht pakt eerste zege in Coppa Bernocchi en zegt wat dat met hem doet

Belgisch succes in de Coppa Bernocchi. Niet topfavoriet Remco Evenepoel mocht zegevieren, maar wel Stan Van Tricht (25) van Alpecin-Deceuninck.

Remco Evenepoel wilde zijn opgave van afgelopen zaterdag in de Giro dell'Emilia doorspoelen in de Coppa Bernocchi. Evenepoel probeerde wel weg te rijden uit het peloton, maar raakte nooit helemaal weg.

Op 80 kilometer van de streep wilde hij samen met Marc Hirschi, Pavel Sivakov en ploegmaat Mauri Vansevenant naar een kopgroep rijden met landgenoot Stan Van Tricht en Nederlander Bar Lemmen. Red Bull-BORA-hansgrohe haalde Evenepoel en co terug.

Er ontstond een nieuw groepje met Sivakov, Powless, Adria en Baudin, Evenepoel kon niet meer reageren. Lemmen had vooraan Van Tricht achtergelaten op 31 kilometer van de streep, hij leek op weg naar de zege.

Van Tricht wint de Coppa Bernocchi

Net voor de slotkilometer werd Lemmen gegrepen door het groepje met Van Tricht. Powless viel aan in de slotkilometer, Van Tricht moest zijn sprint van ver inzetten. Hij ging op en over Powless en sprintte naar zijn eerste profzege ooit.

Voor Van Tricht, die einde contract is bij Alpecin-Deceuninck, een belangrijke zege. "Ik ben heel blij", zei Van Trich achteraf. "Het was een moeilijk seizoen, maar de laatste weken had ik mijn goede benen teruggevonden."

"Ik wist dat ik de beste sprint had, maar het is altijd moeilijk als ze achter je rug wegspringen. Ik zag Neilson Powless aanzetten en wist dat ik moest gaan." Dinsdag rijdt Van Tricht ook mee in Tre Valli Varesine.