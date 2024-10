Coach van Wout van Aert na UCI-reactie over Furrer: "In de Tour de France kan het wel..."

Hoe kon Muriel Furrer zo lang van de radar verdwijnen op het WK in Zürich? Had een gps-tracker haar leven kunnen redden?

Hoe kon het dat Muriel Furrer zo lang onopgemerkt aan de rand van een bos kon liggen na haar valpartij? Het is een vraag die na haar dood opkwam en de Zwitserse had volgens velen sneller gevonden kunnen worden met een gps-tracker.

Bij NOS bevestigde Fee Knaven dat de vrouwen junioren wel degelijk met navigatie reden op het WK in Zürich. "De UCI wil graag ophelderen dat gps-trackers het niet mogelijk maken om op elk moment de positie van alle renners te volgen", klinkt het bij NOS.

"De gegevens worden alleen verzameld als ze zich binnen het bereik van een actief internetnetwerk bevinden, vaak op een motorfiets tijdens een koers." Met een beter netwerk had Furrer dus eerder gevonden kunnen worden.

GPS-technologie werkt wel in de Tour

Mathieu Heijboer, performance coach bij Visma-Lease a Bike en trainer van Wout van Aert, denkt er het zijne van. "De technologie is er, maar er wordt lang niet altijd gebruik van gemaakt. In de Tour de France kan het wel."

"Daar wordt de informatie uit de livetracker via een lokaal eigen netwerk meteen voor iedereen inzichtelijk gemaakt op de website. Maar het is duur. Je moet permanent een vliegtuig of helikopter laten vliegen om dat netwerk in stand te houden."