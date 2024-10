Gevolg van uitspraak van Roodhooft vorig jaar? Hermans neemt beslissing over het veldrijden

Heel wat renners die de overstap maken van het veld naar de weg laten hun eerste liefde steeds meer links liggen. Dat lijkt ook het geval voor Quinten Hermans deze winter.

Met Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Quinten Hermans, Gianni Vermeersch en Tim Merlier zetten heel wat crossers de stap van de het veldrijden naar de weg de voorbije jaren. Vooral Merlier en Vermeersch lieten het veldrijden de laatste jaren los.

Vermeersch reed de voorbije jaren altijd acht crossen, Merlier reed vorig jaar maar vier crossen. Ook Quinten Hermans bouwde de voorbije jaren ook het veldrijden stelselmatig af, met vorig jaar ook acht crossen.

Geen veldrijden voor Hermans deze winter?

Deze winter zou Hermans wel eens helemaal van het veldrijden kunnen wegblijven. Dat zei hij eind september al eens bij Het Belang van Limburg en herhaalde dat nog eens bij WielerFlits na zijn bronzen medaille op het WK gravel.

"Misschien sla ik deze winter over. Het is een heel drukke zomer geweest, met heel veel koersdagen. Dat weegt ook wel door. Ik laat even het lichaam herstellen en dan zullen we daarna wel zien", zei Hermans.

Vorig jaar maakte Christoph Roodhooft al duidelijk dat de weg voor Hermans het belangrijkste zou worden. Hij had toen de ambitie om het WK veldrijden te rijden, maar reed drie weken eerder met het BK zijn laatste cross van het seizoen.