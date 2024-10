Kenny De Ketele onthult verrassende nieuwe job en reden vertrek als pistebondscoach: "Dat wil ik niet meer"

Voor bondscoach Kenny De Ketele (39) wordt het WK baanwielrennen van volgende week de laatste opdracht. Hij maakte de keuze voor zijn gezin en weet al wat hij zal doen als hij geen bondscoach meer is.

Sinds 2022 was ex-renner Kenny De Ketele aan de slag als pistebondscoach samen met de Nieuw-Zeelander Tim Carswell. Maar het WK baanwielrennen volgende week in Denemarken wordt zijn laatste opdracht op de piste.

De Ketele vertrekt "om persoonlijke redenen" en geeft bij HLN wat meer uitleg over zijn keuze. Voor De Ketele was het namelijk steeds moeilijker om werk en privé te combineren. "Ik kies voor mijn kinderen en mijn partner. Ik moet dit doen als ik gelukkig wil blijven."

De Ketele wil zijn kinderen Lena (15), Miel (5) en Mone (2) en pluskinderen uit zijn huidige relatie Laurens (21), Lucas (20) en Emeline (10) zien opgroeien. "Mijn oudste dochter heb ik amper zien opgroeien. Dat wil ik niet meer."

De Ketele wordt champagneverkoper

Dan moest De Ketele naar het buitenland, nu heeft hij de keuze en kiest hij dus voor zijn gezin. "Ik begin aan een nieuw avontuur met mijn partner. Silvie en ik gaan onze eigen champagne verkopen. Dat doen we nu al, maar straks wordt het onze hoofdjob.”

De banden met het wielrennen worden niet helemaal doorgeknipt, De Ketele zal voor Team Flanders-Baloise per jaar nog zo'n vijftig dagen per jaar in de volgwagen zitten, vooral voor wedstrijden in België. Op de piste zijn er voorlopig geen plannen meer.