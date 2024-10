Quinten Hermans reageert op kritiek van Jasper Stuyven na WK gravel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Quinten Hermans werd zondag derde op het WK gravel. Achteraf was er kritiek van Jasper Stuyven op de tactiek.

Quinten Hermans mocht via een wildcard van de organisatie meerijden op het WK gravel in Leuven en bedankte uiteindelijk met een bronzen medaille.

Voor Hermans is het WK gravel een individuele sport en was het vreemd om een Belgische wielertenue te moeten aantrekken daarvoor.

“Je kunt zo’n WK gravel nog het best vergelijken met mee glippen in een vroege vlucht tijdens een grote ronde. Kortweg: het is oorlog van bij het prille begin”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Florian Vermeersch viel op een ideaal moment mee aan, maar tegen Mathieu van der Poel was hij niet opgewassen. En wellicht was niemand dat.

Al was er ook kritiek op de Belgische renners. “Dat Stuyven achteraf de tactiek van Gianni en mij hekelde? Tijdens de race heb ik niemand horen klagen dat we iets minder mee draaiden. Ik denk dat iedereen in de kopgroep dat begreep.”