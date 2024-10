Voorbode voor transfer van Vollering? Ploegleider Lars Boom vertrekt onmiddellijk bij SD Worx-Protime

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Ex-renner Lars Boom verlaat SD Worx-Protime met onmiddelijke ingang en gaat aan de slag bij FDJ-Suez. Een voorbode voor de komst van Demi Vollering?

Sinds 2022 was ex-renner Lars Boom aan de slag bij het Nederlandse SD Worx-Protime als ploegleider. Daar werkte hij onder meer samen met Demi Vollering en wereldkampioene Lotte Kopecky.

Nu gaat Boom dus met onmiddellijke ingang aan de slag bij het Franse FDJ-Suez. "Ik ben verheugd om bij FDJ-Suez aan de slag te gaan, een team met een mooie toekomst voor zich", zegt Boom op de website van de Franse ploeg.

"De visie en plannen voor het team zijn fascinerend en ik wilde hier graag deel van uitmaken. Ik verheug me op de toekomst en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de ploeg", stelt de Nederlander.

Volgt Vollering Boom naar FDJ-Suez?

"Lars is de versterking waar we op hebben gewacht", stelt algemeen directeur Stephen Delcourt nog. "Zijn scherp tactisch inzicht en zijn ervaring als sportcoach op het hoogste niveau zullen hem in staat stellen om de vooruitgang van de medewerkers en de rensters bij FDJ-Suez te ondersteunen."

Is de overstap van Boom een voorbode voor de transfer van Demi Vollering? De Nederlandse is einde contract bij SD Worx-Protime en wordt al maanden gelinkt aan FDJ-Suez, maar officieel is die overstap nog altijd niet.