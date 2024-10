Lotto Dstny niet te spreken over houding goudhaantje: "Dat is blablabla"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotto Dstny ziet voor volgend seizoen enkele renners vertrekken. Ook goudhaantje Jarno Widar wil andere oorden opzoeken.

Ook al heeft hij nog een contract bij Lotto Dstny, toch wil Jarno Widar graag vertrekken. Hij zou immers een aanbod van Red Bull-BORA-hansgrohe op zak hebben.

“Laat mij daar één ding over zeggen: Jarno Widar heeft een contract met ons”, zegt CEO Stéphane Heulot aan Het Nieuwsblad. “In het leven heb je rechten en plichten. Hij heeft vorig jaar het recht gekregen om bij ons te tekenen, nu heeft hij de plicht om dat contract na te leven.”

Bij Widar is te horen dat hij zich zorgen maakt of het team hem in de toekomst nog de juiste omkadering kan geven om zijn talent verder te ontwikkelen.

“Sorry. Dat is blablabla”, gaat Heulot verder. “We hebben net de samenwerking met de universiteit van Gent voor vier jaar verlengd. Onze performance wordt zelfs nog versterkt. Ik accepteer dat mensen vragen stellen, maar wees dan wel geïnformeerd.”

Het grote verschil volgens Heulot ligt hem in de communicatie. Grote ploegen lopen veel meer te koop met hun werking, terwijl bij Lotto Dstny alles veel meer achter de schermen gebeurt. Zonder er een groot verhaal van te maken.

Heulot eindigt met de hele situatie te zalven. “Ach, Jarno is nog jong. Ik denk dat hij zelf ook intussen begrepen heeft dat hij fout was door die dingen te zeggen.”