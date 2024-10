Manager Alpecin-Deceuninck kiest een kant in discussie tussen Jan Bakelants en Sven Nys over het veldrijden

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Er is in het wielerwereldje een belangrijke discussie over het veldrijden aan de gang. Sven Nys en Jan Bakelants hebben uiteenlopende meningen over de impact van de hype rond gravel op de cross. Philip Roodhooft zit eerder in het kamp Nys.

In de steeds groter wordende populariteit van het gravelbiken ziet Jan Bakelants een gevaar voor het veldrijden. De ex-wegrenner denkt dat de kans bestaat dat de cross steeds meer 'gemarginaliseerd' zal worden. Sven Nys diende hem van antwoord op sociale media en is zeker dat de komende jaren zullen aantonen dat Bakelants de bal misslaat.

Philip Roodhooft laat er zich nu ook over uit bij verschillende media. "Het verbaast me een beetje dat er mensen zijn die denken dat gravel de cross zal vervangen", begint hij zijn relaas bij Sporza. "Ik zie het eerder in de andere richting gaan. Ik denk dat de visibiliteit, ofwel de zichtbaarheid, die gecreëerd wordt met veldrijden mijlenver afstaat van wat gravel ooit zou kunnen bereiken."

Veldrijden moet financieel renderen

Daar valt ook wel een nuance aan toe te voegen. "Oké, je ziet in het veldrijden dat er ploegen zijn die meerdere sporttakken combineren, maar wij vinden het toch belangrijk dat mensen hun boterham kunnen verdienen aan het veldrijden." Dat is nog heel wat anders dan gravelbiken. Dat is iets wat wielrenners er naast hun andere activiteiten bij kunnen nemen.

"Ik merk dat sponsoren zélf vragende partij zijn om iets te doen in het veldrijden. De sport is commercieel gezien erg belangrijk door de tv-aandacht. En het is ook niet iedereen gegeven om grote budgetten vrij te maken om tijdens wegwedstrijden iets te doen", stipt Roodhooft aan. Hij is het dus grotendeels eens met Sven Nys.

Roodhooft voorspelt pluspunt in de zomer

Wel ziet Roodhooft een mogelijkheid voor crossers om in de zomer nog actiever te zijn, aangezien veldrijden een pure wintersport is. "Crossers kunnen wel extra aandacht gaan creëren voor gravelen, als zij zich meer op de sport gaan storten. Zo ontstaat er een community van renners die ook in hun zomer de concurrentiestrijd aangaan."